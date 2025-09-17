Ричмонд
38-летнего мужчину сбил насмерть пассажирский поезд в Ростовской области

Житель Ростова погиб на железной дороге.

Источник: Комсомольская правда

На железнодорожном перегоне Ростов-Товарный — Развилка в Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 38-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Погиб житель донской столицы. Предварительно, причиной трагедии стало нарушение правил безопасности.

— Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки следственные органы примут процессуальное решение, — подчеркнули в транспортной полиции.

Напомним, железная дорога — территория повышенной опасности.

Около путей нужно быть осторожными. Нельзя идти в наушниках или отвлекаться на гаджеты. Поезд за секунду проезжает до 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Сразу остановить состав просто невозможно.

Также взрослым и детям запрещено подниматься на вагоны, опоры и специальные конструкции контактной сети. Провода там имеют напряжение свыше 27 тысяч вольт, а электрическая дуга может возникнуть еще во время подъема на ж/д объект.

