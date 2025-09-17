Жительница Уфы ножом ранила сожителя в приступе ревности

В Уфе 53-летний мужчина получил ножевое ранение. Как оказалось, уфимец получил травму во время ссоры с возлюбленной. Он рассказал, что его 46-летняя сожительница набросилась на него с ножом и ударила им в грудь.
Полицейские выехали в Карпово, где и жила пара. Первоначально женщина пыталась представить произошедшее как несчастный случай. Она утверждала, что во время ссоры мужчина сам выхватил у нее нож и в другой комнате нанес себе травму, после чего попросил вызвать скорую помощь.
Однако сотрудники МВД усомнились в правдивости этой версии. При дальнейшем допросе в отделе полиции уфимка полностью изменила показания и созналась, что умышленно ударила сожителя ножом. Конфликт произошел во время пьяного застолья и был спровоцирован приступом ревности.
— По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
