Жительница Уфы ножом ранила сожителя в приступе ревности

Бытовая ссора в Уфе закончилась ножевым ранением.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 53-летний мужчина получил ножевое ранение. Как оказалось, уфимец получил травму во время ссоры с возлюбленной. Он рассказал, что его 46-летняя сожительница набросилась на него с ножом и ударила им в грудь.

Полицейские выехали в Карпово, где и жила пара. Первоначально женщина пыталась представить произошедшее как несчастный случай. Она утверждала, что во время ссоры мужчина сам выхватил у нее нож и в другой комнате нанес себе травму, после чего попросил вызвать скорую помощь.

Однако сотрудники МВД усомнились в правдивости этой версии. При дальнейшем допросе в отделе полиции уфимка полностью изменила показания и созналась, что умышленно ударила сожителя ножом. Конфликт произошел во время пьяного застолья и был спровоцирован приступом ревности.

— По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

