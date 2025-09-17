Жительница Уфы ножом ранила сожителя в приступе ревности

Полицейские выехали в Карпово, где и жила пара. Первоначально женщина пыталась представить произошедшее как несчастный случай. Она утверждала, что во время ссоры мужчина сам выхватил у нее нож и в другой комнате нанес себе травму, после чего попросил вызвать скорую помощь.