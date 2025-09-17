Ричмонд
В Башкирии пьяная женщина управляла автомобилем с тремя детьми в салоне

Нетрезвая мать в Башкирии перевозила троих детей.

Источник: Комсомольская правда

Во время планового дежурства инспекторы Балтачевского района остановили для проверки документов автомобиль «Лада Калина», которым управляла 35-летняя местная жительница. При общении с водителем сотрудники ГАИ сразу заметили выраженный запах алкоголя, а в салоне автомобиля в этот момент находились трое детей.

Как рассказал главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, медицинское освидетельствование подтвердило опасения сотрудников Госавтоинспекции: содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,822 мг/л, что значительно превышает допустимые нормы.

В отношении нарушительницы составили административный протокол, а ее автомобиль был помещен на специализированную стоянку. Отдельно все материалы о произошедшем инциденте будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

