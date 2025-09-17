Ричмонд
Гол в овертайме: «Авангард» одолел уфимский «Салават Юлаев» в КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл в Омске «Авангарду».

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым». Основное время встречи завершилось вничью, а решающую шайбу в овертайме забросил Константин Окулов, принеся своей команде победу со счетом 3:2.

Хозяева льда открыли счет на 26-й минуте благодаря точному броску Артема Блажиевского. Спустя три минуты Дмитрий Рашевский увеличил преимущество омичей. Однако «Салават Юлаев» не сдавался: сначала Александр Черный сократил отставание, а в третьем периоде Максим Кузнецов сравнял счет и перевел игру в овертайм.

Особой отметки удостоился канадский нападающий уфимцев Джек Родуолд, для которого эта игра стала юбилейной — двухсотой в карьере в КХЛ. Для самого же Окулова этот матч стал продолжением продуктивной серии и набирал очки уже в девяти играх подряд (3 голевые передачи и 7 результативных передач).

