Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в Каменске-Шахтинском полностью ликвидирован, огнем уничтожены пять домов

В Ростовской области из-за пожара у железной дороги сгорели пять домов.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели завершили ликвидацию масштабного пожара в микрорайоне Лиховском Каменска-Шахтинского, который вспыхнул днем 17 сентября. Огонь уничтожил пять частных домов и семь хозяйственных построек. Благодаря оперативной работе экстренных служб удалось избежать человеческих жертв. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Ростовской области.

К тушению были привлечены 55 специалистов и 17 единиц техники, включая пожарный поезд. Сильный ветер до 25 метров в секунду осложнял работу огнеборцев, однако к 19:00 возгорание было полностью ликвидировано.

Для пострадавших жителей развернут пункт временного размещения в школе № 18.

Подпишись на нас в Telegram.

Читайте также.

Семьи остались без крыши над головой: Что известно о последствиях крупного пожара в Каменске-Шахтинском.