Пожар в Каменске-Шахтинском полностью ликвидирован, огнем уничтожены пять домов

Спасатели завершили ликвидацию масштабного пожара в микрорайоне Лиховском Каменска-Шахтинского, который вспыхнул днем 17 сентября. Огонь уничтожил пять частных домов и семь хозяйственных построек. Благодаря оперативной работе экстренных служб удалось избежать человеческих жертв. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Ростовской области.