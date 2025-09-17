Пожар в Каменске-Шахтинском полностью ликвидирован, огнем уничтожены пять домов

Спасатели завершили ликвидацию масштабного пожара в микрорайоне Лиховском Каменска-Шахтинского, который вспыхнул днем 17 сентября. Огонь уничтожил пять частных домов и семь хозяйственных построек. Благодаря оперативной работе экстренных служб удалось избежать человеческих жертв. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Ростовской области.
К тушению были привлечены 55 специалистов и 17 единиц техники, включая пожарный поезд. Сильный ветер до 25 метров в секунду осложнял работу огнеборцев, однако к 19:00 возгорание было полностью ликвидировано.
Для пострадавших жителей развернут пункт временного размещения в школе № 18.
