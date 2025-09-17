«Выпал или выбросили?»: актер Дель в реанимации после падения из окна возлюбленной

40-летний петербургский актер Театра имени Ленсовета Илья Дель, известный по фильму «Пророк. История Александра Пушкина», а также сериалам «Заступники», «Вертинский», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», госпитализирован в реанимацию с переломом позвоночника после падения из окна. Инцидент произошел в квартире его возлюбленной, актрисы Александры Дроздовой.
Коллега актера, народная артистка РСФСР Лариса Луппиан, рассказала изданию 78.ru о шоке в театре из-за случившегося.
«Мы сами в панике, у нас сегодня прямо такой сумбурный день, потому что катастрофа произошла. Насколько я знаю, он то ли вывалился из окна, то ли его выбросили из окна, и что у него перелом позвоночника», — заявила Луппиан.
Она также добавила, что, по имеющейся информации, Дель находился в состоянии алкогольного опьянения. «Вот это русское пьянство. К сожалению, его не миновала такая страшная болезнь», — сказала актриса.
В пресс-службе театра подтвердили, что артист получил бытовую травму и находится в больнице, подчеркнув, что падение произошло не в театре.
Этот инцидент стал вторым серьезным происшествием с участием пары за последние полгода. В апреле этого года сообщалось, что Александра Дроздова ударила Илью Деля ножом в грудь. Тогда актер перенес операцию и прошел реабилитацию, а на его сожительницу было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
В связи с травмой актера Театр им. Ленсовета уже внес изменения в афишу, заменив спектакли «Воскресение» (20 сентября) и «Академия смеха» (24 сентября) на другие постановки.
Илья Дель с 2022 года служит в Театре им. Ленсовета. Ранее он работал в Малом драматическом театре, театре «На Литейном» и Александринском театре.
