Учитель отвел ученицу после выпускного экзамена домой, чтобы заняться сексом

46-летний учитель из Британии преподавал в колледже и регулярно водил своих учеников после выпускных экзаменов в паб. Мужчину отстранили от работы, как только вскрылось страшное — его обвинили в половой связи с ученицей.
Как пишет Daily Star, мужчина проработал в колледже почти 20 лет. В 2023 году он повел выпускников в паб, но оставил понравившегося ему подростка, предложив интимные отношения. На следующий день он отвез девочку к себе домой под предлогом того, что ему надо переодеться после школы. Тогда все произошло в первый раз, но потом повторилось вновь — тогда учителю даже пришлось взять больничный на работе, чтобы встретиться с подростком.
Издание уточняет, что ученица не сопротивлялась, но всегда знала, что это неправильно. Девочка сама призналась в происходящем, и потом педагог уволился из учебного учреждения. Сам преподаватель в письменных объяснениях признался, что раскаивается в содеянном.