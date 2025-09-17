Учитель отвел ученицу после выпускного экзамена домой, чтобы заняться сексом

Как пишет Daily Star, мужчина проработал в колледже почти 20 лет. В 2023 году он повел выпускников в паб, но оставил понравившегося ему подростка, предложив интимные отношения. На следующий день он отвез девочку к себе домой под предлогом того, что ему надо переодеться после школы. Тогда все произошло в первый раз, но потом повторилось вновь — тогда учителю даже пришлось взять больничный на работе, чтобы встретиться с подростком.