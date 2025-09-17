Жестоко убивший жену-полицейскую россиянин отправился на СВО

Обвинявшийся в жестоком убийстве своей супруги, работавшей в полиции, житель Нижнего Новгорода ушел на СВО. Производство по делу в суде против него приостановлено. Об этом пишет NN.RU.
По данным следствия, муж зарезал жену, с которой они находились в процессе развода. Вместе супруги прожили 27 лет, но после «серебряной» свадьбы муж ушел к другой.
Перед убийством супруги спорили из-за раздела имущества. Сама сотрудница полиции на странице в соцсетях писала, что супруг угрожал ей.
Мужчина в октябре прошлого года убил супругу в машине, а после вывез ее тело в безлюдное место и закопал на берегу Оки.
Нижегородца задержали, он показал, где спрятал труп. Его судили только по первой части статьи об убийстве.
