Жестоко убивший жену-полицейскую россиянин отправился на СВО

Обвинявшийся в жестоком убийстве своей супруги, работавшей в полиции, житель Нижнего Новгорода ушел на СВО. Производство по делу в суде против него приостановлено. Об этом пишет NN.RU.

По данным следствия, муж зарезал жену, с которой они находились в процессе развода. Вместе супруги прожили 27 лет, но после «серебряной» свадьбы муж ушел к другой.

Перед убийством супруги спорили из-за раздела имущества. Сама сотрудница полиции на странице в соцсетях писала, что супруг угрожал ей.

Мужчина в октябре прошлого года убил супругу в машине, а после вывез ее тело в безлюдное место и закопал на берегу Оки.

Нижегородца задержали, он показал, где спрятал труп. Его судили только по первой части статьи об убийстве.

Ранее сообщалось, что в станице Волгоградской области мужчина жестоко зарезал знакомого. Преступление следователи и оперативники раскрыли по горячим следам.

