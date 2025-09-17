Начали душить за рулем: в Барнауле подростки напали на водителя автобуса

В пресс-службе Следственного комитета сообщили об инциденте, в ходе которого пострадал водитель автобуса. Дело произошло, а барнаульском автобусе. Органы оперативно отреагировали на ЧП после того, как в Сети появилось видео из автобуса, снятое очевидцами, сообщает NEWS.RU.
Выяснилось, что молодые люди отказались платить за проезд, естественно, водитель сделал им замечание. Подростки вместо извинений начали вести себя агрессивно.
В сообщении СК говорится: «В Барнауле пассажиры автобуса избили водителя. Молодые люди не хотели платить за проезд, а мужчина сделал им замечание, что вызвало их агрессивное поведение».
На видео четко видно, как один из подростков хватает водителя сзади за шею и начинает душить. Мужчина теряет сознание и мучители бросают его на асфальт без какой-либо жалости.
Уже возбуждено уголовное дело по данному случаю. Следственное управление по Алтайскому краю ходатайствует о передаче материалов в свое производство. Александру Бастрыкину, в свою очередь, совсем скоро представят доклад об обстоятельствах избиения.
Ранее поступали сообщения о том, что группа из нескольких несовершеннолетних напала на граждан Узбекистана. По данному случаю также возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением предмета, который использовали в качестве оружия.
Все произошло в ночь на 10 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. Также было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия».
Против подростков сразу же завели уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ. Скрываться долго у правонарушителей не получилось. Задержание также прошло довольно быстро. В регионе работает агентство миграционной политики, которое остается в контакте с надзорными органами и активно участвует в процессе. К слову, граждане Узбекистана находилась на территории России на законных основаниях.