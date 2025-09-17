Начали душить за рулем: в Барнауле подростки напали на водителя автобуса

Против подростков сразу же завели уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ. Скрываться долго у правонарушителей не получилось. Задержание также прошло довольно быстро. В регионе работает агентство миграционной политики, которое остается в контакте с надзорными органами и активно участвует в процессе. К слову, граждане Узбекистана находилась на территории России на законных основаниях.