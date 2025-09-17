Пробиты крыши, ранен человек: стали известны последствия атаки ВСУ на регион РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в среду рассказал о последствиях атак ВСУ на регион.
По словам Гладкова, из-за удара БПЛА по Белгороду пострадала мирная жительница — врачи диагностировали у 18-летней девушки баротравму и оказали необходимую медпомощь.
С украинских беспилотников были сброшены взрывные устройства и на село Новая Таволжанка — в частном доме пробило крышу и выбило окна, а также повреждены оказались гараж, крыши, остекление и входные группы еще двух частных домов.
На территории сельхозпредприятия в городе Строитель сдетонировавший беспилотник посек стекла и кузов грузовика. В селе Нечаевка из-за сброса взрывчатки с дрона пробило крышу у частного дома.
— В селе Устинка FPV-дрон атаковал частный дом, одна из комнат загорелась — пожар ликвидирован. Также повреждены кровля и остекление, — говорится в сообщении.
Также четыре транспортных средства повреждены в поселке Красная Яруга из-за атаки дрона.