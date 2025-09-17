Украинские мошенники заставили московского школьника ограбить семью и исчезнуть

После этого на школьника обрушился шквал сообщений якобы от МВД. Мошенники, действуя по классической схеме, потребовали от мальчика доказать, что он не связан с ВСУ. Сначала они приказали прислать фото золота и драгоценностей из дома, а когда их не оказалось, заставили сфотографировать банковские приложения на телефонах родителей.