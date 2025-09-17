Ричмонд
Актера Илью Деля доставили в реанимацию после падения из окна возлюбленной

Российского актера театра и кино Илью Деля, который с 2022 года состоит в труппе Театра имени Ленсовета, доставили в реанимацию после падения из окна квартиры своей возлюбленной, актрисы Александры Дроздовой. Об этом в среду, 17 сентября, сообщила актриса Лариса Луппиан.

— Мы сами в панике, у нас сегодня прямо такой сумбурный день, потому что катастрофа произошла. Насколько я знаю, он то ли вывалился из окна, то ли его выбросили из окна. И у него перелом позвоночника, — отметила артистка.

Она добавила, что в момент падения актер находился в состоянии опьянения, передает 78.ru.

В театре подтвердили факт госпитализации Деля в связи с падением с высоты. Из-за этого ближайшие спектакли с его участием были заменены. В частности, 20 сентября на основной сцене был запланирован показ спектакля «Воскресение», но теперь в афише на этот день числится «Ревизор», сообщила «Фонтанка».

12 апреля в СМИ появилась информация о том, что Илья Дель попал в реанимацию после того, как его девушка ударила артиста ножом в руку и грудь, серьезно повредив легкое.