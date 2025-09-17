Американца лишили родительских прав за похищение сына в Калининграде

Американца лишили родительских прав по иску прокуратуры за похищение своего сына и попытку вывезти ребенка на территорию другого государства из Калининграда, сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что гражданин США два года назад похитил своего сына, который проживает вместе с матерью в Калининграде, под предлогом совместной прогулки. Отец перевез сына на приграничную территорию и вместе с ним попытался пересечь границу пешком без воды и еды по болотам.
Прокуратура Калининградской области обратилась в суд с требованием лишить родительских прав 37-летнего мужчину, который ранее был признан судом виновным в похищении ребенка и попытке незаконного пересечения границы, после чего приговорен шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей. Теперь по решению суда мужчина лишен родительских прав.