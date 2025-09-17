Американца лишили родительских прав за похищение сына в Калининграде

Уточняется, что гражданин США два года назад похитил своего сына, который проживает вместе с матерью в Калининграде, под предлогом совместной прогулки. Отец перевез сына на приграничную территорию и вместе с ним попытался пересечь границу пешком без воды и еды по болотам.