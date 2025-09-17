Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейский изнасиловал туристку в служебной машине

Во Франции арестован полицейский, обвиняемый в изнасиловании британской туристки в служебном автомобиле.

Во Франции арестован полицейский, обвиняемый в изнасиловании британской туристки в служебном автомобиле. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Инцидент произошел в городе Обань на юго-востоке страны 7 сентября. Трое полицейских увидели на улице женщину в состоянии алкогольного опьянения и посадили ее в машину, чтобы отвезти в участок.

По словам потерпевшей, один из правоохранителей изнасиловал её на заднем сидении служебной машины. На следующий день женщина обратилась в полицию с заявлением.

Подозреваемый заключен под стражу по обвинению в изнасиловании и злоупотреблении полномочиями. Его коллега, присутствовавший при преступлении, обвиняется в непредотвращении правонарушения. Третий сотрудник проходит по делу как свидетель.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.