Полицейский изнасиловал туристку в служебной машине

Во Франции арестован полицейский, обвиняемый в изнасиловании британской туристки в служебном автомобиле. Об этом сообщает газета Le Figaro.
Инцидент произошел в городе Обань на юго-востоке страны 7 сентября. Трое полицейских увидели на улице женщину в состоянии алкогольного опьянения и посадили ее в машину, чтобы отвезти в участок.
По словам потерпевшей, один из правоохранителей изнасиловал её на заднем сидении служебной машины. На следующий день женщина обратилась в полицию с заявлением.
Подозреваемый заключен под стражу по обвинению в изнасиловании и злоупотреблении полномочиями. Его коллега, присутствовавший при преступлении, обвиняется в непредотвращении правонарушения. Третий сотрудник проходит по делу как свидетель.
