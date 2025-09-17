«Я тебя завалю, ложись»: Охранник школы рассказал, как задержали человека с восьмью гранами в ДНР

В Новотроицкой школе № 2 Волновахского муниципального округа Донецкой Народной Республики удалось предотвратить, возможно, жестокий теракт. По крайней мере охранник этой школы собственными силами задержал подозрительного мужчину, у которого при себе оказалось аж восемь боевых гранат, о чем сообщает РИА Новости.
«Некий мужчина вышел на спортивную площадку (на огороженной территории школы — прим. ред.). Он, видимо, меня увидел и быстро начал идти в сторону площадки. Говорит, спортом хочу заниматься. Я смотрю, он в одних носках. Я говорю, нет, давай (уходи) отсюда», — рассказывает охранник Олег Акатов.
По словам Акатова, этот человек снова появился возле школы уже вечером, в 19:15. Только на этот раз за спиной он нес рюкзак, а на голову натянул балаклаву. Охранник сразу заподозрил неладное и погнался за ним. Пригрозил табельным оружием — преступник послушался и лег на землю.
Как оказалось, задержанному обещали 500 рублей за транспортировку груза из восьми гранат. При задержании он пытался выбросить рюкзак, но Акатов ему не дал этого сделать. Странного мужчину передали полиции, возбуждено уголовное дело.
Ранее KP.RU сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали одного из преподавателей пансиона для воспитанниц Минобороны РФ за развращение подопечной.