«Я тебя завалю, ложись»: Охранник школы рассказал, как задержали человека с восьмью гранами в ДНР

По словам Акатова, этот человек снова появился возле школы уже вечером, в 19:15. Только на этот раз за спиной он нес рюкзак, а на голову натянул балаклаву. Охранник сразу заподозрил неладное и погнался за ним. Пригрозил табельным оружием — преступник послушался и лег на землю.