Сорвала орден Мужества с могилы: 21-летняя россиянка устроила погром на кладбище

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к преступлению ранее не судимой 21-летней девушки. В дальнейшем выяснилось, что это был не единственный ее противоправный поступок на кладбище. По данным следствия, она также сломала плитку и бордюр на другой могиле, подожгла несколько венков и похитила две гранитные вазы.