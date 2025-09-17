Сорвала орден Мужества с могилы: 21-летняя россиянка устроила погром на кладбище

В городе Советске Калининградской области сотрудники полиции задержали 21-летнюю местную жительницу, которую подозревают в серии актов вандализма и краж на городском кладбище. Одним из самых циничных ее деяний стало осквернение могилы, с которой она сорвала мемориальное украшение в виде ордена Мужества.
Как сообщили в УМВД России по Калининградской области, расследование началось после обращения в полицию 72-летней пенсионерки. Женщина рассказала, что неизвестные осквернили могилу ее сына, сорвав с надгробия орден.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к преступлению ранее не судимой 21-летней девушки. В дальнейшем выяснилось, что это был не единственный ее противоправный поступок на кладбище. По данным следствия, она также сломала плитку и бордюр на другой могиле, подожгла несколько венков и похитила две гранитные вазы.
В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по статьям «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» (ст. 244 УК РФ) и «Кража» (ст. 158 УК РФ). На время следствия ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, полиция устанавливает точную сумму причиненного ущерба.
