Человек упал на пути на Арбатско-Покровской линии, нарушив движение поездов

Интервалы движения поездов на центральном участке Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена были временно увеличены в связи с присутствием человека на путях. Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.