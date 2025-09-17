Человек упал на пути на Арбатско-Покровской линии, нарушив движение поездов

Интервалы движения поездов на центральном участке Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена были временно увеличены в связи с присутствием человека на путях. Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— На центральном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — говорится в сообщении.
Позднее в столичном Дептрансе сообщили, что движение составов вводится в график, передает Telegram-канал ведомства.
8 сентября на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метро увеличили интервалы движения поездов с целью проверки состава.
Интервалы движения составов также временно увеличили 5 сентября на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на путях. Подробностей происшествия не приводилось.