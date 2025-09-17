Зеленский раскрыл, какое оружие США передадут Украине в ближайшее время

«Мы получим за октябрь дополнительные деньги, я думаю где-то у нас будет 3,5−3,6 миллиардов (долларов — ред.). Первые два пакета — по 500 миллионов. В этих пакетах точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS», — отметил Зеленский, пишут РИА Новости. При этом он не уточнил, кто именно в США предоставил ему соответствующие гарантии.