Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский раскрыл, какое оружие США передадут Украине в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в первые два пакета военной помощи из США войдут ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и реактивные снаряды для HIMARS. Об этом он заявил 17 сентября на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсолой в Киеве. По словам Зеленского, сумма этих пакетов составит 1 миллиард долларов, а поставки ожидаются в октябре.

Зеленский рассказал, чем еще США поможет Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в первые два пакета военной помощи из США войдут ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и реактивные снаряды для HIMARS. Об этом он заявил 17 сентября на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсолой в Киеве. По словам Зеленского, сумма этих пакетов составит 1 миллиард долларов, а поставки ожидаются в октябре.

«Мы получим за октябрь дополнительные деньги, я думаю где-то у нас будет 3,5−3,6 миллиардов (долларов — ред.). Первые два пакета — по 500 миллионов. В этих пакетах точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS», — отметил Зеленский, пишут РИА Новости. При этом он не уточнил, кто именно в США предоставил ему соответствующие гарантии.

Ранее Зеленский заявлял, что на продолжение конфликта с Украиной ему требуется не менее 1 миллиарда долларов ежемесячно на закупку американского вооружения. В марте Евросоюз заявлял о намерении поставить на Украину два миллиона снарядов.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше