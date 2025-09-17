Зеленский раскрыл, какое оружие США передадут Украине в ближайшее время

Зеленский рассказал, чем еще США поможет Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в первые два пакета военной помощи из США войдут ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и реактивные снаряды для HIMARS. Об этом он заявил 17 сентября на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсолой в Киеве. По словам Зеленского, сумма этих пакетов составит 1 миллиард долларов, а поставки ожидаются в октябре.
«Мы получим за октябрь дополнительные деньги, я думаю где-то у нас будет 3,5−3,6 миллиардов (долларов — ред.). Первые два пакета — по 500 миллионов. В этих пакетах точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS», — отметил Зеленский, пишут РИА Новости. При этом он не уточнил, кто именно в США предоставил ему соответствующие гарантии.
Ранее Зеленский заявлял, что на продолжение конфликта с Украиной ему требуется не менее 1 миллиарда долларов ежемесячно на закупку американского вооружения. В марте Евросоюз заявлял о намерении поставить на Украину два миллиона снарядов.