Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

12-летняя девочка пострадала после обрушения потолка в школе в Приморье

Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело по факту травмирования 12-летней школьницы из-за обрушения потолка в школе Владивостока. Ведомство квалифицировало действия ответственных лиц по статье 293 УК РФ («Халатность»).

О ходе дела доложат главе СК России Бастрыкину.

Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело по факту травмирования 12-летней школьницы из-за обрушения потолка в школе Владивостока. Ведомство квалифицировало действия ответственных лиц по статье 293 УК РФ («Халатность»).

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Приморскому краю Эдуарду Трубчику доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — уточнили в telegram-канале СК. Инцидент произошел в школе на улице Батарейной.

Ранее аналогичный случай произошел в Нижневартовске, где подросток получил травму на школьной лестнице, после чего прокуратура потребовала взыскать с образовательного учреждения компенсацию морального вреда. Тогда по результатам проверки на школу было заведено административное дело, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.