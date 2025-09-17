12-летняя девочка пострадала после обрушения потолка в школе в Приморье

Ранее аналогичный случай произошел в Нижневартовске, где подросток получил травму на школьной лестнице, после чего прокуратура потребовала взыскать с образовательного учреждения компенсацию морального вреда. Тогда по результатам проверки на школу было заведено административное дело, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.