Трамп показал королю Британии, кто главней

«Когда Дональд Трамп и король Карл III проводили смотр почетного караула, президент опережал монарха на несколько шагов. Трамп делал так же во время своего первого государственного визита в 2019 году, когда он шел впереди королевы Елизаветы II. Однако Букингемский дворец в 2019 году заявил, что в том, чтобы идти впереди королевы, нарушения протокола нет», — говорится в сообщении CNN.