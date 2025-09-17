Трамп показал королю Британии, кто главней

Трамп опередил короля Англии во время смотра в Лондоне.
Президент США Дональд Трамп во время смотра почетного караула с королем Великобритании Карлом III вновь шел впереди британского монарха. Об этом сообщил телеканал CNN.
«Когда Дональд Трамп и король Карл III проводили смотр почетного караула, президент опережал монарха на несколько шагов. Трамп делал так же во время своего первого государственного визита в 2019 году, когда он шел впереди королевы Елизаветы II. Однако Букингемский дворец в 2019 году заявил, что в том, чтобы идти впереди королевы, нарушения протокола нет», — говорится в сообщении CNN.
Журналисты уточняют, что несмотря на этот эпизод, встреча прошла в дружелюбной обстановке. По сведениям телеканала, Трамп и Карл III обменялись шутками и выглядели довольными происходящим. Букингемский дворец ранее подчеркивал, что передвижение почетных гостей во время смотра караула не регулируется жесткими протоколами, и подобные ситуации не считаются нарушением этикета.