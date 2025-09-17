Минобороны отразила атаку ВСУ над регионами

Минобороны отразило атаку Украины над регионами.
Шесть украинских беспилотников были уничтожены средствами ПВО над территорией регионов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 15.00 до 20.00 мск уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА — над территорией Курской области, два — над территорией Белгородской и один — над территорией Ростовской», — говорится в официальном сообщении властей в telegram-канале Минобороны РФ.
Ранее, российские военные уже сообщали о перехвате шести украинских беспилотников над Белгородской областью. Они были уничтожены в период с 8.00 до 15.00.