Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами

Российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили шесть беспилотников над тремия регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Источник: Life.ru

«В период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Так, три БПЛА были сбиты в небе над Курской областью, два — над Белгородской, и один — над Ростовской.

Ранее военкоры предупредили жителей приграничья о новых дронах ВСУ с тройным зарядом. Эти беспилотники, как сообщается, действуют бесшумно, что делает их приближение незаметным.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше