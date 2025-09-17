Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами

«В период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Так, три БПЛА были сбиты в небе над Курской областью, два — над Белгородской, и один — над Ростовской.
Ранее военкоры предупредили жителей приграничья о новых дронах ВСУ с тройным зарядом. Эти беспилотники, как сообщается, действуют бесшумно, что делает их приближение незаметным.
