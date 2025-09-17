Ричмонд
В Каменске-Шахтинском ввели режим ЧС после масштабного пожара

Юрий Слюсарь сообщил о режиме ЧС в пострадавшем от пожаре районе.

Источник: Комсомольская правда

В пострадавшем от пожара районе Каменска-Шахтинского введен режим ЧС. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Серьезный пожар начался около полудня в поселке Лиховском. Огонь повредил 13 строений, включая шесть жилых домов. Причем четыре дома полностью сгорели. К счастью, люди не пострадали.

— На место происшествия сразу прибыл руководитель регионального департамента по ЧС Павел Нудгин. Для пострадавших развернули пункт временного размещения в спортзале школы № 18, — рассказал глава региона.

К тушению пожара привлекли 17 единиц техники. Работали пожарные из Лиховской, Старостаничной, Донецкой, Углеродовской частей и города Гуково. Также использовали пожарный поезд.

К настоящему моменту пожар полностью ликвидирован. Правоохранительные органы выясняют причины возгорания. Одна из версий — неосторожное обращение с огнем.

— Муниципалитет ввел режим ЧС на пострадавшей территории. Это позволит организовать выплаты и поддержку для людей, оставшихся без крова.

