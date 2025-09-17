Ричмонд
Появились кадры спасения человека, упавшего на станции метро «Площадь революции»

На станции «Площадь революции» Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена человек в среду, 17 сентября, упал на пути, но смог выжить — очевидцы подняли его на платформу.

— На станции «Площадь революции» человек упал на пути, но смог выжить, — передает Telegram-канал «Новости Москвы».

Ранее Дептранс Москвы сообщил об увеличении интервалов движения поездов на центральном участке Арбатско-Покровской линии в связи с присутствием человека на путях. Позднее в ведомстве сообщили, что движение составов вводят в график.

8 сентября на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро увеличили интервалы движения поездов для проверки состава.

5 сентября интервалы движения составов также временно возросли на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на путях. Подробности происшествия остались неизвестными.