Похищение ребенка в Севастополе — что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о похищении ребенка в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.

Источник: РИА "Новости"

«По данным из социальных сетей, в Севастополе в ходе семейного конфликта между бывшими супругами женщина увезла сына против воли его отца, а сопровождающие ее причинили мужчине телесные повреждения», — сказано в сообщении.

Крымские следователи инициировали процессуальную проверку по статье о похищении человека.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе проверки и по доводам публикации», — добавили в СК.