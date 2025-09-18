Похищение ребенка в Севастополе — что известно

«По данным из социальных сетей, в Севастополе в ходе семейного конфликта между бывшими супругами женщина увезла сына против воли его отца, а сопровождающие ее причинили мужчине телесные повреждения», — сказано в сообщении.
Крымские следователи инициировали процессуальную проверку по статье о похищении человека.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе проверки и по доводам публикации», — добавили в СК.