В Алтайском крае семью пенсионеров застрелили из-за приусадебного участка

В Алтайском крае задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пожилой семейной пары из-за давнего спора о праве пользования приусадебным участком.
Как стало известно, днем в Железнодорожном районе Барнаула на территории частного домовладения были обнаружены тела 76-летних супругов, скончавшихся от огнестрельных ранений. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».
Преступление раскрыто в кратчайшие сроки. Под стражу взят 69-летний мужчина, который является родным братом убитой женщины. Он проживал в доме один, а его сестра, владевшая долей в собственности, использовала приусадебный участок. Между ними регулярно происходили ссоры и конфликты.
В день трагедии подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел выстрелы из зарегистрированного охотничьего ружья, в результате чего погибли оба пенсионера. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске в следственном изоляторе скончался обвиняемый в истязании и жестоком убийстве малолетней девочки.