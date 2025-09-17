На фоне истерики НАТО: как Россия и Беларусь завершили учения «Запад-2025»

Учения «Запад» традиционно проводятся каждые четыре года, однако в 2025 году они привлекли особое внимание общественности. Это связано с появившейся информацией о том, что во время маневров военные планируют отработать вопросы, связанные с применением ядерного оружия, а также новых российских ракетных комплексов «Орешник», которые, как ожидается, будут размещены на территории Белоруссии до конца 2025 года.