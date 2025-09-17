Актер Илья Дель выпал из окна, сообщил источник

В среду театр имени Ленсовета сообщил о замене двух спектаклей «в связи с болезнью актера». Фамилия артиста не приводится, но речь идет о спектаклях «Воскресение» 20 сентября и «Академия смеха» 24 сентября, где задействован Дель, который в спектакле «Воскресение» играет главную роль.