Актер Илья Дель выпал из окна, сообщил источник

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 сен — РИА Новости. Актер петербургского театра имени Ленсовета Илья Дель находится в реанимации после падения из окна, сообщил РИА Новости источник в его окружении.
«Дель находится в реанимации. Он выпал из окна третьего этажа и повредил позвоночник», — сказал собеседник агентства.
Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
В среду театр имени Ленсовета сообщил о замене двух спектаклей «в связи с болезнью актера». Фамилия артиста не приводится, но речь идет о спектаклях «Воскресение» 20 сентября и «Академия смеха» 24 сентября, где задействован Дель, который в спектакле «Воскресение» играет главную роль.
Деля в апреле 2024 года ранила ножом его подруга Александра Дроздова, актер попал в больницу. Тогда артист сообщал РИА Новости, что не имеет к Дроздовой претензий.
Дель служит в театре имени Ленсовета с 2022 года, там же он служил в 2013—2017 годах. Помимо театральных работ, он снимается в фильмах и сериалах, включая картины «Пророк. История Александра Пушкина» и «Цой».