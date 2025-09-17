Ричмонд
В США задержали россиянина

Гражданин России Денис Постовой был взят под стражу Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), ранее он был обвинен американскими властями в нарушении экспортного контроля, контрабанде и попытке отмывания денег. Об этом сообщил адвокат россиянина Уильям Коффилд.

Юристы добиваются освобождения Дениса Постового под залог.

«В настоящее время его содержат в центре задержания», — пояснил адвокат для ТАСС. Адвокат уточнил, что сейчас идут попытки понять суть претензий к Постовому и добиться освобождения под залог.

Адвокат уточнил, что у американских властей есть ряд претензий к статусу Постового. В частности, россиянин не имеет действующего легального статуса в США. По данным защиты, одним из возможных вариантов развития ситуации может стать депортация. В то же время юрист отметил, что супруга Постового подала обращение на изменение его статуса, и это может дать основания для легализации его пребывания в стране.