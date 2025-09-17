ФРС США снизила ставку до уровня 4−4,25% годовых

Ранее аналогичные решения по снижению ставок принимались и другими центробанками: так, Банк России на заседании 12 сентября 2025 года снизил ключевую ставку на один процентный пункт до 17%, объяснив это необходимостью обеспечить устойчивое замедление инфляции и избежать резких изменений в денежно-кредитной политике. На предыдущем заседании российский регулятор также сокращал ставку, но более резко — сразу на два процентных пункта.