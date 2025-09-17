Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФРС США снизила ставку до уровня 4−4,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с декабря 2024 года понизила базовую процентную ставку до уровня 4−4,25% годовых. Решение принято по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Федеральная резервная система смягчает монетарную политику.

Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с декабря 2024 года понизила базовую процентную ставку до уровня 4−4,25% годовых. Решение принято по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

«ФРС США, выполняющая функции центрального банка страны, приняла решение снизить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до диапазона 4−4,25% годовых. Это первое снижение ставки с декабря 2024 года», — передает ТАСС со ссылкой на данные сайта американского регулятора.

В заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) указано, что решение принято в свете изменения баланса рисков для экономики. Комитет также отметил, что при рассмотрении дальнейших корректировок ставки будет тщательно оценивать поступающие экономические данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков.

Ранее аналогичные решения по снижению ставок принимались и другими центробанками: так, Банк России на заседании 12 сентября 2025 года снизил ключевую ставку на один процентный пункт до 17%, объяснив это необходимостью обеспечить устойчивое замедление инфляции и избежать резких изменений в денежно-кредитной политике. На предыдущем заседании российский регулятор также сокращал ставку, но более резко — сразу на два процентных пункта.