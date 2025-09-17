Восьмилетний мальчик пропал без вести в Зеленограде, его ищут волонтеры

Восьмилетний Глеб Москвин днем в среду, 17 сентября, пропал в Зеленограде. Присоединившиеся к поискам мальчика добровольцы пытаются отыскать его в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Пропавший был одет в красную кофту с изображением планеты, черные штаны и темные кроссовки. Его особые приметы: рост 140 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза. По словам местных жителей, ребенка видели, когда он бежал в сторону остановки «Березовая аллея».
— Внимание! Помогите найти ребенка! С 17 сентября 2025 года его местонахождение неизвестно, — передает официальная страница «Лиза Алерт» в социальной сети VK.
Поиски 12-летнего мальчика, пропавшего в Ленинском районе Новосибирска 31 июля, были успешно завершены. Ребенка нашли живым, его жизни и здоровью ничего не угрожало.
29 августа столичные спасатели нашли 78-летнего пенсионера из деревни Юрьево в Новой Москве, который вечером 28 августа ушел за грибами и заблудился в лесу. Его эвакуировали с помощью вертолета.