В Иваново из общежития с обрушенной из-за пожара кровлей началась эвакуация

Жильцов загоревшегося общежития на улице Сакко в Иваново временно разместят в гостиницах. Им предоставят питание, сообщил во «Вконтакте» глава города Александр Шаботинский.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В многоквартирном доме, где произошло возгорание, проживает 145 человек. Согласно сообщениям городской администрации, никто из них не пострадал.

МЧС России сообщило о пожаре в 18:13 мск. С тех пор его площадь увеличилась до 650 кв. м. Произошло частичное обрушение кровли.

Спасательная служба сообщила о трудностях, возникших при ликвидации возгорания: «Тушение осложняют конструктивные особенности кровли, подкровельное пространство и горючий утеплитель». Сейчас спасатели помогают жильцам общежития забрать необходимые вещи и домашних животных.