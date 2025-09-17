Защита криминального авторитета Тоакэ подала апелляцию на приговор суда

Защита обжаловала приговор криминальному авторитету Виталию Тоакэ. Об этом 17 сентября пишут «Известия» со ссылкой на адвоката подсудимого Максима Кашина.
По данным издания, защита Тоакэ считает вынесенный судом приговор суровый и необоснованный. Также защита полагает, что приговор имеет нарушения процессуального права.
Адвокат криминального авторитета рассчитывает, что апелляционная инстанция пристально рассмотрит и изучит материалы уголовного дела, после чего оно будет направлено на новое рассмотрение.
Напомним, 3 сентября Генпрокуратура РФ сообщила, что Московский облсуд приговорил к 16 годам лишения свободы преступного авторитета Тоакэ за вымогательство и занятие высшего положения в преступной иерархии.
