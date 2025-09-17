Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защита криминального авторитета Тоакэ подала апелляцию на приговор суда

Защита Тоакэ считает приговор суда суровым.

Источник: Комсомольская правда

Защита обжаловала приговор криминальному авторитету Виталию Тоакэ. Об этом 17 сентября пишут «Известия» со ссылкой на адвоката подсудимого Максима Кашина.

По данным издания, защита Тоакэ считает вынесенный судом приговор суровый и необоснованный. Также защита полагает, что приговор имеет нарушения процессуального права.

Адвокат криминального авторитета рассчитывает, что апелляционная инстанция пристально рассмотрит и изучит материалы уголовного дела, после чего оно будет направлено на новое рассмотрение.

Напомним, 3 сентября Генпрокуратура РФ сообщила, что Московский облсуд приговорил к 16 годам лишения свободы преступного авторитета Тоакэ за вымогательство и занятие высшего положения в преступной иерархии.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что в Москве криминальный авторитет Игорь Кокунов, известный как Вася Бандит, получил новый приговор — восемь лет и три месяца колонии. После оглашения решения суда он отправился в ресторан в Барвихе.