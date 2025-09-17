Ричмонд
Герасимов рассказал, где наступает армия РФ. Карта

ВС РФ продолжают наступление почти на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Солдаты ВСУ покидают значимые территории, рассказал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Наступления идут почти по всем направлениям СВО.

«Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. При этом наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу», — заявил Герасимов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГерасимов: российская армия наступает почти на всех направлениях в зоне СВО.

Командование ВСУ для сдерживания российской атаки перебросило в район Красноармейска наиболее подготовленные подразделения. Это, по словам начальника Генштаба, ослабило позиции украинских войск на других участках фронта и позволило российским силам развивать наступление в районе Купянска, где действует группировка «Запад». На Краснолиманском направлении, как отметил Герасимов, армия РФ близка к завершению освобождения Кировска, а в населенном пункте Ямполь продолжаются боевые действия. Противник полностью выбит из Серебрянского лесничества.

Кроме того, штурмовые подразделения Южной группировки ведут бои в Северске, а на Александро-калиновском направлении российские военные вошли в Плещеевку и продолжают блокировать противника южнее Клебан-Быкского водохранилища. На востоке страны наступление развивается в Днепропетровской и Запорожской областях.

Фото: инфографика URA.RU.