Герасимов рассказал, где наступает армия РФ. Карта

Командование ВСУ для сдерживания российской атаки перебросило в район Красноармейска наиболее подготовленные подразделения. Это, по словам начальника Генштаба, ослабило позиции украинских войск на других участках фронта и позволило российским силам развивать наступление в районе Купянска, где действует группировка «Запад». На Краснолиманском направлении, как отметил Герасимов, армия РФ близка к завершению освобождения Кировска, а в населенном пункте Ямполь продолжаются боевые действия. Противник полностью выбит из Серебрянского лесничества.