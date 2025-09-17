Турист три дня провисел на отвесной скале в Казахстане, ожидая помощь

В МЧС Казахстана сообщили, что спасателям удалось эвакуировать 28-летнего местного жителя Андрея Орлова, который три дня висел на отвесной скале, ожидая помощи. К сожалению, его 29-летний товарищ Акмаль Махкамов погиб. Спасатели подняли его тело.
Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, Андрей Орлов и Акмаль Махкамов несколько дней назад отправились на вершину горы высотой 4238 метров. При этом у них не было специальной экипировки и от услуг сопровождения гида они также отказались.
В какой-то момент они не заметили смещения тропы и покатились в сторону ущелья. Махкамов сорвался вниз и разбился, а Орлов умудрился ухватиться за отступ скалы.
Лишь через несколько часов родственники туристов забили тревогу. Когда за дело взялись спасатели, им удалось обнаружить Орлова, но к тому времени тут уже три дня висел на отвесной скале.
В итоге для Андрея все окончилось хорошо. И после чудесного спасения его отец выразил спасателям благодарность.
В конце миссии спасатели подняли тело погибшего Акмаля.
