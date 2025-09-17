Турист три дня провисел на отвесной скале в Казахстане

«В какой-то момент мужчины, не заметив смещение тропы, покатились в сторону ущелья. Один упал и разбился насмерть, а второму удалось ухватиться за отступ скалы. Когда туристы не вернулись домой вовремя, их родственники начали бить тревогу. Специалистам удалось обнаружить мужчину, на тот момент он уже три дня висел на отвесной скале», — сообщает telegram-канал Рен-ТВ со ссылкой на МЧС Казахстана.