Турист три дня провисел на отвесной скале в Казахстане

Спасателям, которые пришли на помощь туристу, пришлось работать в тяжелых условиях (архивное фото).
Турист три дня провисел на отвесной скале, расположенной в Казахстане, после того, как сорвался с пешеходной тропы. Его удалось спасти, а его друг погиб. Об этом сообщает МЧС республики.
«В какой-то момент мужчины, не заметив смещение тропы, покатились в сторону ущелья. Один упал и разбился насмерть, а второму удалось ухватиться за отступ скалы. Когда туристы не вернулись домой вовремя, их родственники начали бить тревогу. Специалистам удалось обнаружить мужчину, на тот момент он уже три дня висел на отвесной скале», — сообщает telegram-канал Рен-ТВ со ссылкой на МЧС Казахстана.
Спасенному 28 лет. Он отправился на гору высотой 4238 метров с 29-летним приятелем без специальной экипировки. От услуг гида они отказались. Отец спасенного поблагодарил спасателей, которым пришлось работать в сложных условиях. Они также подняли тело погибшего мужчины.
Ранее в Казахстане уже происходили инциденты с туристами: в августе 2025 года спасатели эвакуировали шестерых альпинистов, среди которых были граждане России, с горного массива Заилийского Алатау. Тогда группа не смогла продолжить маршрут из-за травм, полученных в результате камнепада, и нуждалась в срочной помощи.