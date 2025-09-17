Останки девочки-подростка нашли в машине популярного певца в США

При обыске машины в багажнике была найдена сумка с телом девушки. Дальнейшие обстоятельства, а также возможная связь между погибшей и владельцем транспортного средства D4vd, в настоящее время изучаются следователями. На данный момент официальных комментариев от представителей артиста не поступало.