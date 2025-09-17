Житель Польши расстрелял румына, приняв того за украинца

Согласно информации от прокуратуры, 32-летний безработный по имени Михал, заметив в торговом центре Вроцлава мужчину по имени Василь, достал пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов в направлении головы жертвы. Два из этих выстрелов достигли цели, попав в глаз и лоб.