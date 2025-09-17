Ричмонд
Житель Польши расстрелял румына, приняв того за украинца

Поляку будет предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, которое предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Источник: Аргументы и факты

В одном из торговых центров Вроцлава мужчина открыл огонь по гражданину Румынии, ошибочно приняв его за украинца. Об этом сообщает польская газета Wyborcza.

Сообщается, что происшествие случилось еще в середине марта, а на днях прокуратура предъявила обвинение по этому делу некоему Михалу Ф.

Согласно информации от прокуратуры, 32-летний безработный по имени Михал, заметив в торговом центре Вроцлава мужчину по имени Василь, достал пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов в направлении головы жертвы. Два из этих выстрелов достигли цели, попав в глаз и лоб.

После стрельбы Михал перешел к рукоприкладству, нанося удары кулаками и ногами, выкрикивая при этом ненависть к украинцам и требуя, чтобы Василь вернулся на Украину.

В прокуратуре уточнили, что причиной нападения стала ошибочная идентификация Василя как украинца, в то время как он является гражданином Румынии.

Первое заседание суда по этому делу запланировано на 24 сентября. Михалу Ф. грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет за нанесение тяжких телесных повреждений.

Ранее сообщалось, что украинские мужчины от 18 до 22 лет массово бегут в Польшу.