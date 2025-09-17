В ЕС назвали нереалистичным отказ от закупок российской нефти

Европа не планирует отказываться от российской нефти.
Европейские страны не рассматривают полный отказ от закупок российской нефти как реальный сценарий. Об этом 17 сентября сообщил высокопоставленный европейский дипломатический источник.
«Дискуссии есть, но все понимают, что этот сценарий нереалистичен, население европейских стран не воспримет это», — заявил источник в ответ на вопрос о потенциальном эмбарго на российскую нефть. Его слова передает ТАСС.
Ранее представители Еврокомиссии, в том числе еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, заявляли о планах полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов, включая нефть, газ и уголь, чтобы усилить энергетическую независимость Европы. Эти заявления вызывали реакцию со стороны российских официальных лиц, а также обсуждались на переговорах с участием США, где также поднимался вопрос о прекращении закупок российской нефти европейскими странами.