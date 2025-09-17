Ранее представители Еврокомиссии, в том числе еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, заявляли о планах полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов, включая нефть, газ и уголь, чтобы усилить энергетическую независимость Европы. Эти заявления вызывали реакцию со стороны российских официальных лиц, а также обсуждались на переговорах с участием США, где также поднимался вопрос о прекращении закупок российской нефти европейскими странами.