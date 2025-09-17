В Германии произошла авария на химическом заводе, есть погибшие

В Германии один человек погиб при аварии на химическом заводе.
В Германии на химическом заводе Romonta в Амсдорфе (коммуна Зегебит-Мансфельдер-Ланд, федеральная земля Саксония-Анхальт) произошла авария с утечкой опасных веществ. Инцидент случился около 5 часов утра 17 сентября во время проведения технических работ. Как сообщили в пресс-службе местной полиции, в результате происшествия погиб один рабочий, еще несколько человек получили травмы.
«Согласно предварительным данным, двое парамедиков получили травмы во время спасательных работ», — прокомментировала ситуацию представитель полиции Ульрике Динер. Ее слова передает Bild. Она добавила, что двое коллег погибшего бросились ему на помощь, но получили травмы и были госпитализированы. Причиной происшествия стала утечка растворителя на территории восковой фабрики, уточнили в руководстве компании.
Сейчас оба пострадавших рабочих проходят лечение в больнице и, по словам представителей предприятия, их жизни вне опасности. Помимо них, медицинская помощь понадобилась и двум сотрудникам службы скорой помощи — они также пострадали при ликвидации последствий аварии.