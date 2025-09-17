В Германии произошла авария на химическом заводе, есть погибшие

В Германии на химическом заводе Romonta в Амсдорфе (коммуна Зегебит-Мансфельдер-Ланд, федеральная земля Саксония-Анхальт) произошла авария с утечкой опасных веществ. Инцидент случился около 5 часов утра 17 сентября во время проведения технических работ. Как сообщили в пресс-службе местной полиции, в результате происшествия погиб один рабочий, еще несколько человек получили травмы.