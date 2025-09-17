Велосипедист погиб при столкновении с машиной на 61-м километре МКАД

На 61-м километре МКАД велосипедист выехал с прилегающей территории на кольцевую дорогу, после чего столкнулся с автомобилем и скончался на месте аварии. Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.