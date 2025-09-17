Ричмонд
Велосипедист погиб при столкновении с машиной на 61-м километре МКАД

На 61-м километре МКАД велосипедист выехал с прилегающей территории на кольцевую дорогу, после чего столкнулся с автомобилем и скончался на месте аварии. Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

— По предварительным данным на 61 километре внешней стороны МКАД водитель автомобиля «Фольксваген» совершил наезд на велосипедиста, который выехал с прилегающей территории. В результате дорожной аварии велосипедист от полученных травм скончался на месте, — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции и следователи работают на месте происшествия, устанавливая обстоятельства трагедии, передает Telegram-канал ведомства.

18 июня в городском округе Балашиха водитель легкового автомобиля Toyota сбила 13-летнего подростка-велосипедиста на переходе на улице Луговой в микрорайоне Железнодорожный.

4 апреля водитель автобуса насмерть сбил велосипедиста в районе дома 1а по Заводской улице в Новой Москве.