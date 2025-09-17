Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свислочском районе легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево, спасатели вызволили водителя

Инцидент произошел сегодня вблизи агрогородка Порозово. В 11.28 спасателям поступило сообщение о том, что на автодороге Р78 произошло ДТП с участием легковушки марки «Ауди» и требуется помощь МЧС.

17 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Свислочском районе легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево, спасатели вызволили водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном УМЧС.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня вблизи агрогородка Порозово. В 11.28 спасателям поступило сообщение о том, что на автодороге Р78 произошло ДТП с участием легковушки марки «Ауди» и требуется помощь МЧС.

Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что авто съехало в кювет и столкнулось с деревом. 24-летняя водитель оказалась зажата деформировавшимися элементами кузова. Девушка была в сознании, отвечала на вопросы. При помощи специнструмента спасатели освободили пострадавшую и передали бригаде медиков, девушку госпитализировали.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники РОВД. -0-