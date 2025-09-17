17 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Свислочском районе легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево, спасатели вызволили водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном УМЧС.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня вблизи агрогородка Порозово. В 11.28 спасателям поступило сообщение о том, что на автодороге Р78 произошло ДТП с участием легковушки марки «Ауди» и требуется помощь МЧС.
Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что авто съехало в кювет и столкнулось с деревом. 24-летняя водитель оказалась зажата деформировавшимися элементами кузова. Девушка была в сознании, отвечала на вопросы. При помощи специнструмента спасатели освободили пострадавшую и передали бригаде медиков, девушку госпитализировали.
Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники РОВД. -0-