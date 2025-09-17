В Свислочском районе легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево, спасатели вызволили водителя

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня вблизи агрогородка Порозово. В 11.28 спасателям поступило сообщение о том, что на автодороге Р78 произошло ДТП с участием легковушки марки «Ауди» и требуется помощь МЧС.