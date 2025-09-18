В Ленинградской области обрушился потолок в университете

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 сен — РИА Новости. Потолок частично обрушился в одном из помещений Выборгского филиала Ленинградского государственного университета (ЛГУ) имени Пушкина в Ленинградской области, сообщила региональная прокуратура, организовавшая проверку.
«По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского Выборгской городской прокуратурой организовано проведение проверки по факту частичного обрушения штукатурного слоя потолка в одном из помещений Выборгского института (филиала) ЛГУ им. А. С. Пушкина», — говорится в сообщении.
В рамках проверки надзорное ведомство оценит соблюдение филиалом вуза законодательства о безопасности образовательных учреждений, а также норм эксплуатации зданий и помещений.
Прокуратура не уточняет последствия инцидента, но по данным региональных СМИ, при частичном обрушении потолка никто не пострадал.