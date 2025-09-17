Скала обрушилась на бульдозер в Дагестане, один человек погиб. Видео

Водитель бульдозера погиб (архивное фото).
Скала обрушилась на бульдозер в Цумадинском районе Дагестана, в результате чего оператор техники погиб. Видео с происшествия активно распространяется в социальных сетях.
«В Цумадинском районе Дагестана произошел смертельный несчастный случай — скальная порода обрушилась на бульдозер. Механизатор погиб на месте», — сообщает пресс-служба Дагестанавтодора. Слова представителей компании передает РИА Новости.
Видео обвала активно распространяется в социальных сетях. На кадрах видно, как массивная скальная порода накрыла технику.