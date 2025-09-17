На западе Москвы автомобиль насмерть сбил велосипедиста

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты осмотрели место ДТП и опросили очевидцев. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе скорость движения автомобиля и возможное отсутствие светоотражающих элементов у велосипедиста. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.