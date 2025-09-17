Найденные в багажнике знаменитого певца останки оказались телом школьницы

Жуткая находка в Лос-Анджелесе получила шокирующее продолжение: человеческие останки, обнаруженные в багажнике автомобиля, принадлежащего популярному певцу D4vd, опознаны. Как сообщает телеканал CBS, они принадлежат 15-летней Селесте Ривас Эрнандес, которая числилась пропавшей без вести с апреля 2024 года.
Неделю назад полиция была вызвана на штрафстоянку для конфискованных автомобилей из-за жалоб на сильный «неприятный запах», исходивший от брошенной Tesla. В багажнике офицеры обнаружили пакет с «изрубленными и сильно разложившимися» человеческими останками.
Автомобиль оказался зарегистрирован на 20-летнего Дэвида Энтони Берка, восходящую звезду американской сцены, известного под псевдонимом D4vd. Его треки «Here with Me» и «Romantic Homicide» имеют сотни миллионов прослушиваний, а ежемесячная аудитория на стриминговых сервисах превышает 33 миллиона человек.
Машину эвакуировали на штрафстоянку за несколько дней до страшной находки, после того как ее бросили на одной из улиц Лос-Анджелеса. Сам артист в это время находился в мировом турне. Его представители заявили, что он был немедленно уведомлен о происшествии и полностью сотрудничает со следствием.
Судмедэксперты пока не смогли установить точную причину и время смерти Селесты Эрнандес из-за состояния останков. Известно, что в последний раз девушку видели 5 апреля 2024 года в районе озера Элсинор.
Несмотря на кошмарную находку, певец продолжил вести свои социальные сети, анонсируя новые релизы, однако ограничил возможность комментирования для своих 3,6 миллиона подписчиков. Расследование продолжается. Полиции предстоит выяснить, как тело убитой девушки оказалось в автомобиле звезды и имеет ли сам певец какое-либо отношение к преступлению, кроме того, что является владельцем машины.