Девочка в Ульяновской области выпила бензин вместо воды и попала в реанимацию

Мужчина во время праздника в Ульяновской области вместо воды передал четырехлетней девочке бутылку с бензином, после употребления которого у нее диагностировали химический ожог с сопутствующими заболеваниями и доставили в реанимацию. Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в пресс-службе информационного центра Следственного комитета (СК) России.

Сейчас следователи никого не привлекли к ответственности, Следственное управление СК России по Ульяновской области проводит процессуальную проверку.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Ульяновской области Антону Валерьевичу Дунину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и об окончательных результатах его расследования, — передает Telegram-канал ведомства.

В июне 2023 года в одном из частных детских садов французского Лиона няня заставила 11-месячную девочку выпить большое количество средства для прочистки канализации Destop, поскольку ребенок расплакался. В результате у ребенка появились химические ожоги и большие повреждения внутренних органов. Врачам не удалось спасти девочку.