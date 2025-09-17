Девочка в Ульяновской области выпила бензин вместо воды и попала в реанимацию

Мужчина во время праздника в Ульяновской области вместо воды передал четырехлетней девочке бутылку с бензином, после употребления которого у нее диагностировали химический ожог с сопутствующими заболеваниями и доставили в реанимацию. Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в пресс-службе информационного центра Следственного комитета (СК) России.