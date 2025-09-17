WSJ: Трамп выдвинул Европе невыполнимые условия по санкциям против России

Собеседники газеты рассказали, что на этой неделе в Брюсселе было принято решение отложить согласование очередного пакета ограничительных мер против Москвы. Евросоюз ищет альтернативные варианты усиления давления на Россию, однако до выработки единой позиции дело пока не дошло. В публикации отмечается, что европейские лидеры обсуждают возможные последствия отказа от российской нефти и введения новых торговых барьеров для своей экономики. По оценкам экспертов, предложенные Соединенными Штатами меры могут привести к росту цен на энергоносители и осложнить отношения ЕС с торговыми партнерами из Азии.