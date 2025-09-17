ВСУ атаковали несколько регионов России беспилотниками, есть раненый: онлайн-трансляция

БПЛА атаковали Россию.
Украина атаковала регионы России беспилотниками. Под угрозой оказались Белгородская, Курская и Воронежская области, а также Краснодарский край. В Белгороде после ударов дронов в больницу обратилась 18-летняя девушка. URA.RU подробно освещает ход отражения атаки.
02:13 На территории Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Об этом РСЧС региона. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций призывает жителей области сохранять спокойствие, избегать открытых участков улиц и не подходить к окнам.
01:20 Опасность атаки беспилотников объявлена в Борисовском районе Белгородской области, сообщает региональное МЧС. Жителям рекомендуется остаться в помещениях, не приближаться к окнам и при возможности переместиться в укрытие.
01:18 Опасности атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Воронежской области. Силы ПВО приведены в готовность. Губернатор Александр Гусев рекомендовал жителям сохранять спокойствие, не выходить на улицу, избегать оконных проёмов и следить за официальными сообщениями.
01:15 Жителей Курской области предупредили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Силы ПВО приведены в повышенную готовность для отражения возможной атаки, сообщает региональный оперштаб.
01:12 Жителей Белгородской области предупреждает об опасности атаки беспилотников. Экстренное сообщение появилось в telegram-канале регионального МЧС. Жителям рекомендуется остаться дома, не приближаться к окнам или перейти в укрытие.
01:09 В период с 15:00 до 20:00 по московскому времени средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщается в telegram-канале Минобороны России. Три БПЛА сбиты над Курской областью, два — над Белгородской областью и один — над Ростовской областью.
01:08 Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края. Об этом сообщает региональное управление МЧС России (РСЧС).
01:06 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об угрозе атаки беспилотников на всей территории региона. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность и следовать указаниям местных властей.
00:56 На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом заявил губернатор Гусев.
00:56 В Белгороде после ударов беспилотников одна мирная жительница обратилась в больницу. 18-летней девушке, получившей баротравму, оказали необходимую помощь. Лечение продолжит амбулаторно, заявил губернатор Вячеслав Гладков. В селе Новая Таволжанка повреждены три частных дома: пробиты крыши, выбиты окна. В городе Строитель на сельхозпредприятии дрон повредил грузовик. В Белгородском районе беспилотники атаковали дома в селах Нечаевка и Устинка — повреждены кровли, остекление, возник пожар. В поселке Красная Яруга в результате детонации дрона повреждены четыре автомобиля. Информация о последствиях уточняется.