Ранее канцлер Фридрих Мерц неоднократно делал резкие заявления в адрес России и подчеркивал необходимость экономического давления на Москву для урегулирования конфликта на Украине. Его риторика стала одной из самых жестких среди немецких лидеров после Второй мировой войны, что, по мнению экспертов, может быть связано с личными и семейными воспоминаниями о военных годах и влияет на внешнеполитические позиции Германии.