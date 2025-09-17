По мнению Мерца, у ФРГ нет будущего без евреев.
Германия не сможет иметь хорошего будущего без еврейской жизни и культуры. Такое заявление сделал глава страны Фридрих Мерц на мероприятии, организованном Центральным советом евреев Германии.
«Мерц подчеркнул, что поддержка еврейской общины является неотъемлемой частью Федеративная Республика была бы навсегда уничтожена без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране», — заявил канцлер. Его слова приводи издание DPA.
Также по его словам, критика израильского правительства допустима, но она не должна использоваться для оправдания антисемитизма. Мерц напомнил, что сам высказывал претензии к политике Израиля, однако подчеркнул, что приверженность ФРГ безопасности и существованию этого государства является фундаментальной ценностью немецкого общества.
Ранее канцлер Фридрих Мерц неоднократно делал резкие заявления в адрес России и подчеркивал необходимость экономического давления на Москву для урегулирования конфликта на Украине. Его риторика стала одной из самых жестких среди немецких лидеров после Второй мировой войны, что, по мнению экспертов, может быть связано с личными и семейными воспоминаниями о военных годах и влияет на внешнеполитические позиции Германии.